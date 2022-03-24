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Спорт

Тарасова назвала последствия изоляции российских спортсменов

Тарасова заявила, что отсутствие соревнований сильно ударит по российским спортсменам
Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова. Фото: Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. Ее слова приводит Sport24.

«Каждый день изоляции российских спортсменов отбрасывает их на несколько шагов назад. Отсутствие турниров сильно ударит по спортсменам», — заявила специалист. Она посчитала, что в случае длительного отсутствия соревновательной практики россиянам будет сложно вернуться на прежний уровень.

23 марта заместитель министра спорта России Алексей Морозов рассказал о необходимости придумывать новые соревнования для спортсменов в условиях международной изоляции. По словам функционера, планируется организовать Спартакиаду для сильнейших российских атлетов.

В конце февраля большинство международных спортивных организаций начали отстранять россиян от турниров. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, лыжные гонки и биатлон, спортсмены полностью отстранены. В велоспорте, теннисе и шахматах россияне могут продолжить выступления в нейтральном статусе.

Анастасия Борисова
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