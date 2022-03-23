В Минспорта придумали новые соревнования для россиян

Министерство спорта организует Спартакиаду для россиян по программе Олимпиады-2024

Заместитель министра спорта России Алексей Морозов рассказал о необходимости придумывать новые соревнования для спортсменов в условиях международной изоляции. Об этом сообщается в Telegram-канале «Матч ТВ».

По словам функционера, планируется организовать Спартакиаду для сильнейших российских атлетов. «Будут сборные от всех регионов, турнир пройдет, предположительно, в августе, по программе Олимпийских игр-2024 в Париже», — добавил Морозов.

18 марта заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова предрекла упадок российскому спорту, если тот долгое время будет находиться в изоляции. Специалист выразила надежду, что ограничения продлятся не так долго.

В конце февраля многие международные спортивные организации начали отстранять россиян от турниров. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, лыжные гонки и биатлон, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне могут продолжить выступления в нейтральном статусе.