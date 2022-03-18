Тарасова предрекла упадок российскому спорту

Татьяна Тарасова заявила, что длительная изоляция российского спорта приведет его к упадку

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила перспективы российского спорта в том случае, если его ждет длительная изоляция от международных соревнований. Об этом сообщает РБК.

По мнению эксперта, длительное неучастие российских атлетов в международных стартах приведет отечественный спорт к упадку. Санкции сдержат его развитие внутри страны, подчеркнула она. Тарасова выразила надежду, что ограничения продлятся не так долго.

Ранее заместитель министра спорта России Одес Байсултанов выразил мнение, что санкции международных спортивных федераций связаны со страхом конкуренции с россиянами на соревнованиях. Для России, как заявил политик, отстранения могут стать шансом для перезагрузки.

В конце февраля многие международные спортивные организации начали отстранять россиян от турниров. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, лыжные гонки и биатлон, спортсмены полностью дисквалифицированы. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне могут продолжать выступления в нейтральном статусе.