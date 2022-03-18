В Минспорта назвали плюсы отстранения россиян от международных турниров

В Минспорта назвали отстранение России от международных турниров шансом для перезагрузки

Заместитель министра спорта России Одес Байсултанов высказался об отстранении россиян от международных турниров. Об этом сообщается в Telegram-канале «Матч ТВ».

По его мнению, западные спортивные функционеры приняли такое решение из-за боязни конкуренции. Байсултанов назвал плюсом сложившейся ситуации шанс для перезагрузки отечественного спорта.

«Нужно развивать наш спорт со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), БРИКС. Думаю, страны Европы к нам присоединятся, когда мы покажем свой уровень», — добавил замглавы Минспорта.

В конце февраля многие международные спортивные организации начали отстранять россиян от турниров. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, лыжные гонки и биатлон, спортсмены полностью дисквалифицированы. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне могут продолжать выступления в нейтральном статусе.