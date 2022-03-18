Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Бохум
Сегодня
22:30 (Мск)
Боруссия М
Германия - Бундеслига|27-й тур
Вулверхэмптон
Сегодня
23:00 (Мск)
Лидс Юнайтед
Англия - Премьер-лига|30-й тур
Эльче
Завтра
18:15 (Мск)
Валенсия
Испания - Примера|29-й тур
Зенит
Завтра
19:30 (Мск)
Арсенал
Россия - Премьер-Лига|22-й тур
Спорт

В Минспорта назвали плюсы отстранения россиян от международных турниров

В Минспорта назвали отстранение России от международных турниров шансом для перезагрузки
Одес Байсултанов

Одес Байсултанов. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Заместитель министра спорта России Одес Байсултанов высказался об отстранении россиян от международных турниров. Об этом сообщается в Telegram-канале «Матч ТВ».

По его мнению, западные спортивные функционеры приняли такое решение из-за боязни конкуренции. Байсултанов назвал плюсом сложившейся ситуации шанс для перезагрузки отечественного спорта.

«Нужно развивать наш спорт со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), БРИКС. Думаю, страны Европы к нам присоединятся, когда мы покажем свой уровень», — добавил замглавы Минспорта.

В конце февраля многие международные спортивные организации начали отстранять россиян от турниров. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, лыжные гонки и биатлон, спортсмены полностью дисквалифицированы. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне могут продолжать выступления в нейтральном статусе.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Лавров объявил незаконной передачу С-300 на Украину из других стран
Одежда в стиле клоуна стала новым трендом
В Волновахе переименовали улицу в честь погибшего командира батальона «Спарта»
Тарасова предрекла упадок российскому спорту
Россиянам назвали вариант замещения ушедших западных компаний
Определены пять районов Москвы с самым высоким спросом на жилье
В московском музее избили девятилетнего ребенка
Макрон вновь позвонит Путину
Глава UFC возмутился политической цензурой в США
Лавров заявил об укреплении России под санкциями
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.