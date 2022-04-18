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Хоркина оценила решение немецких клубов отказаться от российских гимнастов

Хоркина назвала неадекватным решение немецких клубов отказаться от российских гимнастов

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина оценила решение немецких клубов отказаться от российских гимнастов. Ее слова приводит РБК.

Она назвала неадекватным отказ бундеслиги от россиян. «Понятно, что это неприятно, но я другого и не ожидала. Не надо оглядываться на товарищей, которые считают, что международная гимнастика выиграет тем, что исключит Россию из международной повестки», — пояснила Хоркина.

16 апреля стало известно, что немецкие клубы приняли решение расторгнуть контракты с российскими атлетами. Причиной прекращения сотрудничества стала политическая ситуация. «Как минимум в ближайшем полугодии мы в бундеслиге точно не выступим», — пояснил Артур Далалоян, соревновавшийся в прошедшем сезоне за команду Schwabisch Gmund-Wetzgau. После сообщалось, что гимнасты рассматривают возможность перехода в итальянские клубы.

За немецкие клубы выступали шесть россиян. Давид Белявский и Никита Нагорный представляли KTV Straubenhardt и TG Saar соответственно. За StTV Singen соревновались Никита Игнатьев и Иван Стретович. В составе действующего чемпиона турнира TuS Vinnhorst выступал Владислав Поляшов, контракт с ним не был разорван.

4 марта Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских спортсменов от международных турниров. Спортсменам запретили принимать участие в соревнованиях, которые проводятся под эгидой FIG. Также не будут допущены к участию судьи и официальные лица из России.

Дарья Коршунова
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