Тарасова оценила слова тренера из США об отстранении российских фигуристов

Тарасова поблагодарила Арутюняна, выступившего против отстранения российских фигуристов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила слова тренера из США Рафаэля Арутюняна об отстранении российских спортсменов. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист поблагодарила Арутюняна, подчеркнув, что тренер начинал свою карьеру в СССР и воспитал множество чемпионов. Она посчитала, что журналистам стоит постоянно писать об отстранении фигуристов. «Очень важно, чтобы об этом говорили, и мы сами должны это делать. Если мы продолжим сидеть сложа руки, то ничего не изменится», — сказала Тарасова.

Ранее 18 апреля Арутюнян выступил против отстранения россиян. Тренер подчеркнул, что задача национальных федераций и Международного союза конькобежцев (ISU) заключается в том, чтобы дать спортсменам возможность соревноваться.

1 марта ISU запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. В организации пояснили, что решение было принято на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета. Из-за санкций спортсмены в 2022 году не смогли принять участие во взрослом и юниорском чемпионатах мира.