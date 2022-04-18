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Спорт

Тарасова оценила слова тренера из США об отстранении российских фигуристов

Тарасова поблагодарила Арутюняна, выступившего против отстранения российских фигуристов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила слова тренера из США Рафаэля Арутюняна об отстранении российских спортсменов. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист поблагодарила Арутюняна, подчеркнув, что тренер начинал свою карьеру в СССР и воспитал множество чемпионов. Она посчитала, что журналистам стоит постоянно писать об отстранении фигуристов. «Очень важно, чтобы об этом говорили, и мы сами должны это делать. Если мы продолжим сидеть сложа руки, то ничего не изменится», — сказала Тарасова.

Ранее 18 апреля Арутюнян выступил против отстранения россиян. Тренер подчеркнул, что задача национальных федераций и Международного союза конькобежцев (ISU) заключается в том, чтобы дать спортсменам возможность соревноваться.

1 марта ISU запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. В организации пояснили, что решение было принято на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета. Из-за санкций спортсмены в 2022 году не смогли принять участие во взрослом и юниорском чемпионатах мира.

Анастасия Борисова
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