Появилась новая информация о состоянии травмированного на шоу Плющенко фигуриста

Тренер Мишин заявил, что в состоянии фигуриста Семененко отмечается положительная динамика

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал о состоянии Евгения Семененко, получившего травму на шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге. Новую информацию приводит РИА Новости.

Специалист заявил, что в здоровье 18-летнего спортсмена отмечается положительная динамика. При этом он подчеркнул, что Семененко остается в больнице.

18 апреля тренер фигуриста Татьяна Мишина рассказала, что Семененко начал испытывать боли в позвоночнике после падения на шоу. Она добавила, что строить прогнозы по выздоровлению и срокам его выписки пока еще рано.

Семененко госпитализировали после падения во время выступления на шоу Плющенко 16 апреля. Фигурист ударился головой об лед и не смог до конца исполнить программу. Он покинул арену на носилках. У Семененко диагностировали сотрясение мозга.