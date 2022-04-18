У госпитализированного после шоу Плющенко фигуриста проявились новые симптомы

Фигурист Семененко начал испытывать боли в позвоночнике после падения на шоу Плющенко

Российский фигурист Евгений Семененко начал испытывать боли в позвоночнике после падения во время шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. О новых симптомах сообщается на странице во «ВКонтакте» Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга со ссылкой на тренера спортсмена Татьяну Мишину.

По информации источника, Семененко, находящемуся в удовлетворительном состоянии, повторно проведут МРТ головного мозга. Отмечается, что 18-летний фигурист находится на контроле главного врача Александровской больницы Юрия Линеца. Прогнозы выздоровления и сроки его выписки не уточняются.

Семененко госпитализировали после падения во время выступления на шоу Плющенко 16 апреля. Фигурист ударился головой об лед, пытался возобновить выступление, однако упал на сидящих зрителей. Семененко покинул лед на носилках. У него диагностировали сотрясение мозга.

Семененко — участник Олимпийских игр 2022 года в Пекине. В личном турнире мужчин-одиночников он показал восьмой результат. В активе спортсмена также золото командного чемпионата мира.