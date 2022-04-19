Минкультуры уволило разрешившего прокат фильма Верховена сотрудника

Минкультуры РФ уволило сотрудника, разрешившего онлайн-прокат фильма «Искушение» Верховена

Минкультуры России уволило сотрудника департамента кинематографии, который допустил нарушения при оформлении документов, что повлекло незаконную выдачу прокатного удостоверения фильму «Искушение» голландского и американского режиссера Пола Верховена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как рассказали в министерстве, было своевременно выявлено нарушение в действиях сотрудника, оформлявшего необходимые документы. При подготовке пакета документов сотрудник совершил ошибку, которая повлекла незаконную выдачу прокатного удостоверения картине. По итогам проверки сотрудник, допустивший халатность, был уволен, а директору департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ был объявлен строгий выговор, добавили в ведомстве.

Показ фильма был разрешен на онлайн-платформах, однако содержание ленты не соответствовало требованиям ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Минкультуры отозвало выданное фильму прокатное удостоверение.

В сентябре 2021 года Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму Пола Верховена «Искушение», поскольку картина не соответствует правилам российского проката. Пресс-секретарь ведомства Анна Усачева объяснила, что в фильме присутствует сцена провокационного содержания, «которое расценивается как нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях».

Фильм «Искушение» повествует о нравах Италии времен XVII века. По сюжету главная героиня, монахиня Бенедетта Карлини, влюбляется в новую послушницу, о чем вскоре узнают за пределами обители. Среди других работ Верховена — картины «Робокоп», «Основной инстинкт» и «Звездный десант».