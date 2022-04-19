Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Минкультуры уволило разрешившего прокат фильма Верховена сотрудника

Минкультуры РФ уволило сотрудника, разрешившего онлайн-прокат фильма «Искушение» Верховена

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Минкультуры России уволило сотрудника департамента кинематографии, который допустил нарушения при оформлении документов, что повлекло незаконную выдачу прокатного удостоверения фильму «Искушение» голландского и американского режиссера Пола Верховена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как рассказали в министерстве, было своевременно выявлено нарушение в действиях сотрудника, оформлявшего необходимые документы. При подготовке пакета документов сотрудник совершил ошибку, которая повлекла незаконную выдачу прокатного удостоверения картине. По итогам проверки сотрудник, допустивший халатность, был уволен, а директору департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ был объявлен строгий выговор, добавили в ведомстве.

Материалы по теме:
Вкус свободы. Чем звезды удивили публику на Каннском кинофестивале
Вкус свободы.Чем звезды удивили публику на Каннском кинофестивале
18 июля 2021
Главные кинопремьеры осени: «Дюна», Серебренников, новый Бонд и секс с автомобилем
Главные кинопремьеры осени:«Дюна», Серебренников, новый Бонд и секс с автомобилем
10 сентября 2021

Показ фильма был разрешен на онлайн-платформах, однако содержание ленты не соответствовало требованиям ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Минкультуры отозвало выданное фильму прокатное удостоверение.

В сентябре 2021 года Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму Пола Верховена «Искушение», поскольку картина не соответствует правилам российского проката. Пресс-секретарь ведомства Анна Усачева объяснила, что в фильме присутствует сцена провокационного содержания, «которое расценивается как нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях».

Фильм «Искушение» повествует о нравах Италии времен XVII века. По сюжету главная героиня, монахиня Бенедетта Карлини, влюбляется в новую послушницу, о чем вскоре узнают за пределами обители. Среди других работ Верховена — картины «Робокоп», «Основной инстинкт» и «Звездный десант».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Канада отправит Украине тяжелую артиллерию
Минобороны снова предложило боевикам в Мариуполе сложить оружие
Сокуров обвинил Каннский кинофестиваль в преступной дискриминации
Москвичи назвали размер желаемой пенсии
СМИ сообщили о гибели выступавшего перед парламентом Греции боевика «Азова»
«Тинькофф банк» дистанцировался от заявления Олега Тинькова по Украине
Приложение TikTok пропало из AppStore в России
Немков опустился в рейтинге Bellator
Лидеры западных стран договорились усилить давление на Москву
Город Кременная перешел под контроль ЛНР
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.