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Пушков предостерег Молдавию от попадания в «мусорное ведро истории»

Пушков: Молдавия может попасть в «мусорное ведро истории» из-за запрета георгиевской ленты

Фото: Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков призвал президента Молдавии Майю Санду «быть поосторожнее» в высказываниях в адрес России после ее слов о запрете георгиевской ленты в стране. Соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

Сенатор напомнил молдавскому лидеру о судьбе противников георгиевской ленточки. По его словам, многие враги символа воинской славы уже оказались в «мусорном ведре истории».

«Ей бы надо поосторожнее высказываться в адрес России и ее символов, тем более в ситуации, когда Кишиневу нечем платить за российский газ», — заключил Пушков.

Ранее Майа Санду призвала отправить георгиевскую ленту в «мусорное ведро истории». По ее словам, введенный в стране запрет на демонстрацию, изготовление, распространение и хранение георгиевской ленты не помешает почтить людей, погибших за свободу Молдавии. Она подчеркнула, что «место подобных символов — в мусорном ведре истории», а Молдавия является нейтральным государством.

Марина Совина
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