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Турция пообещала компенсировать проблемы с перевозкой туристов из России

Глава МИД Турции Чавушоглу: Анкара планирует увеличить число чартерных рейсов в Россию

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Турция постарается компенсировать проблемы с перевозкой туристов из России, появившиеся после введения антироссийских санкций, заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, пишет ТАСС.

Он указал на сложности с авиаперевозками людей из России, вызванных санкциями против самолетов. По словам главы МИД, Анкара планирует увеличить число чартерных рейсов. «Турция постарается компенсировать проблемы с перевозкой», — пообещал он.

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Ранее специалисты Ассоциации туроператоров России раскрыли российским туристам оптимальную стоимость туров в Турцию после снятия Москвой ограничений на регулярные и чартерные рейсы в республику. Самый бюджетный вариант отдыха на турецком побережье в апреле с отправлением из Москвы на семь дней обойдется одному туристу в 32 тысячи рублей. В мае поездка будет стоить дороже — цена недельного тура с перелетом на чартерных рейсах начинается от 50 тысяч рублей на одного человека.

9 апреля Россия сняла ограничения на регулярные и чартерные рейсы и возобновила авиасообщение более чем с 50 дружественными странами.

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Марина Совина
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