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США подняли вопрос о «выгоде» России от соглашения по ядерной программе Ирана

Конгрессмены США подняли вопрос о «выгоде» России от соглашения по ядерной программе Ирана

Фото: Shutterstock

Группа членов Конгресса США подготовила законопроект с целью выяснить, какие «преимущества» Россия получит в результате достижения договоренности по ядерной программе Ирана. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ.

Отмечается, что президент США Джо Байден должен будет представить проект в течение пяти дней после сделки.

Доклад с перечнем выгод «России в результате заключения с Ираном соглашения по ядерной программе» должен также содержать анализ «новых способов обхода санкций, которые станут доступны Москве».

Ранее политолог Камран Гасанов заявил, что Тегеран и Вашингтон не могут согласовать условия иранской ядерной сделки, что оттягивает подписание соглашения в краткосрочной перспективе. Также на заключение договора повлияла спецоперация России на Украине. «Нефтяной фактор особенно важен сейчас, когда в мире растут цены на нефть, иранцы хотели бы воспользоваться этим моментом», — сказал он.

Марина Совина
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