Политолог рассказал о перспективах заключения иранской ядерной сделки

Политолог Гасанов заявил, что Иран и США не могут согласовать условия ядерной сделки

Тегеран и Вашингтон не могут согласовать условия иранской ядерной сделки, что оттягивает подписание соглашения в краткосрочной перспективе. Также на заключение договора повлияла спецоперация России на Украине, рассказал «Ленте.ру» политолог, эксперт РСМД, старший преподаватель РУДН Камран Гасанов.

Иран требует заключения ядерной сделки только при условии снятия ограничительных мер, введенных администрацией экс-президента США Дональда Трампа, объяснил политолог.

«Нефтяной фактор особенно важен сейчас, когда в мире растут цены на нефть, иранцы хотели бы воспользоваться этим моментом. В целом ничего не поменялось — иранцы хотят снятия предыдущих санкций и гарантий того, что после подписания новой сделки американцы не будут отходить от договоренностей, не будут опять вводить санкции под различными предлогами», — сказал он.

Из документа, который парламент Ирана направил президенту страны Ибрахиму Раиси, следует, что Тегеран выступает за отказ США от введения новых санкций в отношении Исламской Республики, одобренные Конгрессом гарантии невыхода Вашингтона из договоренностей, а также отказ от ограничений на экспорт иранской нефти. При этом в перечне нет условия снятия санкций с Корпуса стражей Исламской революции.

«При Трампе США объявили Корпус стражей Исламской революции террористической организацией. Это для Ирана неприемлемо, думаю, в конечном счете они будут этот вопрос поднимать. Фактически это признание официальных вооруженных сил страны террористами, [действующий президент США Джо] Байден до сих пор этого не отменил. Если ты называешь армию другого государства террористической, фактически ты называешь само это государство террористическим, как после этого вести переговоры? Это то же самое, что американцам заключать какие-то договоренности с талибами («Талибан» — запрещенная в России террористическая организация), а если заключаешь, то признаешь. Если продолжаешь в том же духе вести переговоры, то, будь добр, отмени эти глупые решения», — считает Гасанов.

При этом в ближайшее время существенных подвижек по Совместному всеобъемлющему плану действий ждать не стоит, отметил он.

«Пока что за два с лишним года, что Трамп не правит, не видно никакого прогресса. Думаю, нынешняя ситуация осложняет заключение договора, потому что в иранскую ядерную сделку входит Россия. С Россией сейчас Запад не общается не только по Украине, но и другие проекты приостановлены. Хотя бы поэтому я в ближайшие полгода-год не ожидаю какого-то прогресса», — заключил специалист.

Иранская ядерная сделка была заключена в 2015 году между Ираном, США, Россией, Германией, Францией, Великобританией и Китаем. Согласно ей, Тегеран отказывался от разработки ядерного оружия в ответ на невведение санкций. В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из договора.

