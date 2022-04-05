США возложили ответственность за заключение ядерной сделки на Иран

Джен Псаки заявила, что США возлагают ответственность за заключение ядерной сделки на Иран

США возлагают ответственность за заключение иранской ядерной сделки на Тегеран. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов. Ее слова приводит ТАСС.

«По нашей оценке, ответственность за заключение этой сделки лежит целиком на Иране», — заявила она, заверив, что Вашингтон готов подписать «прочное соглашение», если Тегеран настроен аналогичным образом.

В то же время, сообщила Псаки, США считают, что Иран в ходе многосторонних переговоров в Вене ставит вопросы, не относящиеся к ядерной сделке.

«Мы видели, что Иран затронул ряд вопросов, не имеющих ничего общего с взаимным соблюдением [Вашингтоном и Тегераном всех условий] ядерной сделки», — отметила она, не уточняя детали.

По ее словам, США бы хотели призвать Иран сосредоточиться на договоренностях, а не стремиться начинать обсуждения вопросов вне контекста диалога, или же не перекладывать вину на других за приостановку переговоров.

В феврале сообщалось, что в Вене максимально приблизились к заключению соглашения по ядерной сделке. С таким заявлением выступил представитель Ирана Багери Кяни.

