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Дагестанскому городу предложили присвоить звание «Город трудовой доблести»

Власти Дагестана предложили присвоить Каспийску звание «Город трудовой доблести»

Фото: Viktor Pogontsev / Globalllookpress.com

Власти Дагестана будут ходатайствовать о присвоении Каспийску звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали в правительстве республики, было поддержано предложение органов местного самоуправления Каспийска о присвоении городу почетного звания. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.

В документе говорится, что правительство Дагестана обратилось к главе республики Сергею Меликову с предложением о ходатайстве перед президентом страны Владимиром Путиным о присвоении звания дагестанскому городу.

Почетное звание «Город трудовой доблести» было учреждено президентом России в марте 2020 года. Его получили города Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль.

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Варвара Кошечкина
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