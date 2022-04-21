Киев сорвал гуманитарную операцию на «Азовстали»

В Минобороны России заявили о срыве Украиной гуманитарной операции на «Азовстали»

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что объявленная Россией операция по эвакуации людей с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе была сорвана киевскими властями, в связи с чем никто не смог воспользоваться открытым гуманитарным коридором, сообщает РИА Новости.

Вооруженные силы России сегодня, 20 апреля 2022 года, исключительно в гуманных целях с 14 часов (мск) открывали гуманитарный коридор для эвакуации мирного населения с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, которое, по заявлениям украинской стороны, якобы там находится, а также предлагали военнослужащим ВСУ, боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам сложить оружие и добровольно сдаться в плен Михаил Мизинцев начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации

Представитель Минобороны России заявил, что украинским националистам была предоставлена очередная возможность сдаться и спастись, которой они вновь не воспользовались. По его мнению, это показывает бесчеловечное отношение киевского режима к своим военнослужащим.

Почти нет возможности сдаться

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, «Азовсталь» вскоре окажется под полным контролем российских военных. Он отметил, что солдаты готовы к решительным действиям. Кадыров подчеркнул, что сдаваться националистам надо было раньше, а сейчас шанс безвозвратно упущен.

Сегодня до обеда или после обеда «Азовсталь» будет полностью под контролем Вооруженных сил Российской Федерации. Все готово, стратегии готовы, воины готовы, только нужно время Разман Кадыров глава Чечни

Корреспондент Александр Коц, в свою очередь, рассказал о том, что 35 украинским морпехам удалось покинуть территорию предприятия. По его словам, им очень повезло, что они остались живы, поскольку обычно украинские нацисты расстреливают тех, кто пытается сдаться.

При этом командир заблокированных на металлургическом комбинате морских пехотинцев, командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) майор Сергей Волына объявил о том, что его солдаты продолжат «вести боевые действия и выполнять боевые задачи до тех пор, пока они не будут решены». Он посетовал на тяжелую ситуацию, поскольку на заводе находятся более 500 раненых украинцев и сотни мирных жителей, а лекарства отсутствуют.

Народная милиция Донецкой народной республики (НМ ДНР) сообщала, что пятеро украинских военных, находившихся на территории «Азовстали», сдались в плен. О том, что у них есть такая возможность, им удалось узнать благодаря специальным листовкам, которые ранее были сброшены на территорию промышленной зоны Мариуполя.

Просьбы «Азова» о гуманитарных коридорах

Мизинцев прокомментировал обращение украинского неонацистского полка «Азов» с просьбой предоставить «зеленые коридоры» для выхода с «Азовстали». Он отметил, что данное обращение нужно было направить Киеву.

Российская Федерация сделала все, чтобы спасти ваши жизни. Обращаться надо было непосредственно к руководству Украины, которое давно предательски вас бросило Михаил Мизинцев начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации

Он также подчеркнул, что российская сторона гарантировала всем боевикам, которые добровольно сложат свое оружие, сохранение жизни, полную безопасность и оказание квалифицированной медицинской помощи.