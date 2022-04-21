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Режиссер оперы «Саломея» Клаус Гут отказался от «Золотой маски»

Режиссер оперы «Саломея» Клаус Гут отказался от театральную премии «Золотая маска»
Клаус Гут (в центре)

Клаус Гут (в центре). Фото: Thomas Bartilla / globallookpress.com

Театральную премию «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа режиссера в опере» в 2022 году присуждать не стали. Об этом сообщается в Telegram-канале фестиваля.

Известно, что победителем в данной категории стал немецкий постановщик Клаус Гут, создавший интерпретацию оперы «Саломея» в Большом театре. Ранее он отказался от награды в случае ее присуждения.

Гут набрал большинство голосов по итогам обсуждения и тайного голосования жюри, состоявшегося во вторник, 19 апреля. «Глубоким вечером, после 23:00, в день голосования в дирекцию Большого театра пришло письмо от Клауса Гута с отказом от премии в случае ее присуждения. По положению о премии и фестивале итоги голосования жюри невозможно изменить, но невозможно и не принимать во внимание решение Клауса Гута. Поэтому премия в номинации "Лучшая работа режиссера в опере" не была присуждена», — объяснили организаторы «Золотая маски».

Там же уточнили, что Гут о решении жюри знать не мог, а жюри фестиваля в момент голосования тоже не знало о письме. Церемония вручения российской национальной театральной премии «Золотая маска» прошла онлайн в среду, 20 апреля.

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Сергей Равин
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