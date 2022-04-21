Рублев высказался об отстранении россиян от Уимблдона

Теннисист Андрей Рублев назвал отстранение россиян от Уимблдона дискриминацией

Теннисист Андрей Рублев высказался об отстранении российских спортсменов от участия в Уимблдоне. Его слова приводит NDTV.

Спортсмен выразил свое недовольство и назвал произошедшее дискриминацией россиян. «Причины, по которым они отстранили нас, лишены смысла, они просто нелогичны», — заявил Рублев.

Ранее 21 апреля первая ракетка мира Новак Джокович осудил позицию организаторов Уимблдона. Он посчитал принятое решение безумием.

О решении отстранить россиян и белорусов от участия в Уимблдоне стало известно 20 апреля. Тогда же в Ассоциации теннисистов-профессионалов выступили с осуждением в адрес организаторов.