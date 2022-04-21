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Спорт

Джокович назвал решение об отстранении россиян от Уимблдона безумием

Первая ракетка мира Новак Джокович назвал решение отстранить россиян от Уимблдона безумием

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Первая ракетка мира серб Новак Джокович раскритиковал организаторов Уимблдона, которое решило отстранить россиян и белорусов от участия в турнире. Его слова привел журналист Саша Озмо в Twitter.

34-летний теннисист признался, что не в состоянии поддержать решение организаторов турнира. «Это какое-то безумие. Спортсмены не имеют отношения к ситуации на Украине. Спорт нельзя смешивать с политикой», — заявил он.

Ассоциация теннисистов-профессионалов также осудила решение организаторов Уимблдона, назвав его проявлением дискриминации по национальному признаку. В ассоциации напомнили, что допуск спортсменов должен осуществляться на основе рейтинга.

20 апреля организаторы Уимблдона объявили, что не допустят к участию в турнире спортсменов из Белоруссии и России. Таким образом, на нем не сможет выступить вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

Николай Костюков
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