Джокович назвал решение об отстранении россиян от Уимблдона безумием

Первая ракетка мира Новак Джокович назвал решение отстранить россиян от Уимблдона безумием

Первая ракетка мира серб Новак Джокович раскритиковал организаторов Уимблдона, которое решило отстранить россиян и белорусов от участия в турнире. Его слова привел журналист Саша Озмо в Twitter.

34-летний теннисист признался, что не в состоянии поддержать решение организаторов турнира. «Это какое-то безумие. Спортсмены не имеют отношения к ситуации на Украине. Спорт нельзя смешивать с политикой», — заявил он.

Ассоциация теннисистов-профессионалов также осудила решение организаторов Уимблдона, назвав его проявлением дискриминации по национальному признаку. В ассоциации напомнили, что допуск спортсменов должен осуществляться на основе рейтинга.

20 апреля организаторы Уимблдона объявили, что не допустят к участию в турнире спортсменов из Белоруссии и России. Таким образом, на нем не сможет выступить вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.