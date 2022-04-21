В МИД заявили о «виляющей из стороны в сторону» позиции Украины на переговорах

Алексей Полищук заявил о «виляющей из стороны в сторону» позиции Украины на переговорах

Позиция украинской делегации на переговорах с Россией «виляет из стороны в сторону». Об этом директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел (МИД) РФ Алексей Полищук заявил в интервью РИА Новости.

По его словам, переговоры Москвы и Киева сопровождаются агрессивными высказываниями со стороны Украины, а позиция ее делегации не отличается последовательностью.

«На ведущихся сейчас переговорах позиция украинской делегации виляет из стороны в сторону. Как и раньше, переговорный процесс сопровождается агрессивной риторикой Киева и Запада, поставками западных вооружений, направлением инструкторов и наемников», — объяснил Полищук.

Он также указал на то, что украинская сторона «всеми правдами и неправдами уклонялась от выполнения Минских соглашений», и обвинил Францию и Германию как участников «нормандской четверки» в игнорировании соответствующих фактов. «Гарантий, что эта история не повторится, нет», — подчеркнул дипломат.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула Киев в попытке затянуть переговоры с Москвой. По ее мнению, украинским властям необходимо приступить к поиску реалистичных вариантов договоренностей с российской стороной.