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В МИД заявили о «виляющей из стороны в сторону» позиции Украины на переговорах

Алексей Полищук заявил о «виляющей из стороны в сторону» позиции Украины на переговорах

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Позиция украинской делегации на переговорах с Россией «виляет из стороны в сторону». Об этом директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел (МИД) РФ Алексей Полищук заявил в интервью РИА Новости.

По его словам, переговоры Москвы и Киева сопровождаются агрессивными высказываниями со стороны Украины, а позиция ее делегации не отличается последовательностью.

«На ведущихся сейчас переговорах позиция украинской делегации виляет из стороны в сторону. Как и раньше, переговорный процесс сопровождается агрессивной риторикой Киева и Запада, поставками западных вооружений, направлением инструкторов и наемников», — объяснил Полищук.

Он также указал на то, что украинская сторона «всеми правдами и неправдами уклонялась от выполнения Минских соглашений», и обвинил Францию и Германию как участников «нормандской четверки» в игнорировании соответствующих фактов. «Гарантий, что эта история не повторится, нет», — подчеркнул дипломат.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула Киев в попытке затянуть переговоры с Москвой. По ее мнению, украинским властям необходимо приступить к поиску реалистичных вариантов договоренностей с российской стороной.

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Алевтина Запольская
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