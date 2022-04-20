Захарова упрекнула Киев в затягивании переговоров с Москвой

Захарова заявила об отказе Киева от оперативной реакции на предложения Москвы

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова упрекнула Киев в попытке затянуть переговоры с Москвой. Ее цитирует РИА Новости.

«Украинские переговорщики занимаются, увы, ставшим за годы привычным для них делом, а именно пытаются затянуть переговорный процесс, отказываясь проявлять конструктивный подход по приоритетным вопросам, да и иногда просто отказываясь от оперативной реакции на те материалы и предложения, которые делает российская сторона», — заявила Захарова на брифинге.

Если украинские власти, отметила представитель МИД, привержены желанию вести переговоры, то они должны приступить к поиску реалистичных вариантов договоренностей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва направила Киеву «проект документа с четкими формулировками» по мирному урегулированию ситуации в республике. Документ, по его словам, содержит уже выработанные предложения. Он также отметил, что работа украинских переговорщиков оставляет желать лучшего.

На Украине ответили на заявление Кремля, заверив, что изучат поступившие предложения.