Пресс-секретарь Песков назвал оставляющей желать лучшего работу украинских переговорщиков

Динамика работы украинской стороны оставляет желать лучшего. Так ее назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России, большой склонности к интенсификации переговорного процесса украинцы не проявляют.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на предложение Израиля провести встречу российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он отметил, что израильская сторона не первый раз сигнализирует о своей готовности принять такую встречу.

29 марта очередной раунд российско-украинских переговоров состоялся в Стамбуле. 19 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что один из вариантов «дорожной карты» по выходу из кризиса — «поэтапный вывод российских войск параллельно с пересмотром режима санкций».

