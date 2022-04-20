Киев ответил на заявление Кремля о передаче Украине проекта по урегулированию

Подоляк пообещал изучить переданный Москвой проект урегулирования конфликта на Украине

Украинская сторона изучит проект урегулирования конфликта, переданный Москвой в рамках переговорного процесса. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает РБК.

Он напомнил, что делегация Киева передала свои предложения по урегулирования еще на переговорах в Стамбуле — в документе в том числе фигурировало положение о гарантиях безопасности для Украины.

«Российская сторона изучила предложения и высказала свои встречные позиции. Дальше — наша очередь изучать, сравнивать, делать выводы. В том числе политико-юридического характера», — сообщил Подоляк.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Россия передала Киеву «проект документа с четкими формулировками» по мирному урегулированию ситуации на Украине. По его словам, документ содержит выработанные предложения. «Мяч на их стороне, ждем ответа», — заключил Песков.