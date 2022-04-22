Власти Италии выступили против участия российских теннисистов в турнире в Риме

Власти Италии потребовали от организаторов теннисного турнира в Риме не допускать россиян

Власти Италии выступили против участия российских теннисистов в Открытом чемпионате Италии. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

По информации источника, руководство страны оказывает давление на организаторов турнира в Риме и требует по примеру Великобритании не допускать российских и белорусских теннисистов до соревнований. Отмечается, что президент национального олимпийского комитета Джованни Малаго поддерживает это решение.

Ранее одна из основательниц Женской теннисной ассоциации (WTA) Билли Джин Кинг выступила против недопуска россиян до Уимблдона-2022. Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) также осудила решение организаторов турнира, назвав его проявлением дискриминации по национальному признаку. В ассоциациях подчеркнули, что рассмотрят меры поддержки отстраненных спортсменов.

20 апреля организаторы Уимблдона объявили, что не допустят к участию в турнире спортсменов из России и Белоруссии. Таким образом, на нем не сможет выступить вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

Открытый чемпионат Италии пройдет с 2 по 15 мая. Действующими победителями турнира являются испанец Рафаэль Надаль и полька Ига Свентек.