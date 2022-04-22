Бывший офицер армии США заявил об опасном для Украины просчете Байдена

Полковник США Макгрегор: просчет Байдена превратит запад Украины в полигон для России

Просчет президента США Джо Байдена и его советников, которые считали, что военная помощь Вашингтона сможет способствовать деэскалации украинского кризиса, превратит запад Украины в полигон для российских военных. Об этом заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News.

По его словам, усилий Вашингтона будет недостаточно для того, чтобы коренным образом переломить ситуацию. Он считает, что боевые действия в скором времени перейдут в уничтожение оставшихся украинских сил в регионе. «Мне кажется, президент и его советники считают, что так или иначе в будущем они сядут за стол переговоров, где смогут диктовать условия Москве. Но этого не произойдет», — подчеркнул бывший офицер ВС США.

Макгрегор констатировал, что из-за продолжающихся поставок оружия со стороны США и Евросоюза запад Украины станет опасным полигоном и вся отправленная в рамках военной помощи техника превратится в цели для российской артиллерии и ракет. Он назвал горькой правдой тот факт, что множество украинских военных будут отправлены на смерть без надежды на успех, в том числе и по вине Вашингтона.

22 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что республика направит Украине 155-миллиметровые самоходные артустановки Caesar в рамках военной помощи. При этом французский лидер не стал раскрывать точное количество поставляемой техники.