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Джокович обратился к победившему его на турнире в Белграде Рублеву

Новак Джокович пожелал Андрею Рублеву возвратиться в Белград и защитить чемпионский титул
Новак Джокович

Новак Джокович. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович обратился к россиянину Андрею Рублеву, победившему его в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Белграде. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Ты замечательный чемпион, замечательный парень. Белград и Сербия любят тебя», — сказал он. Джокович пожелал Рублеву возвратиться в Белград и защитить титул в следующем году.

Ранее глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил победу Рублева. «Так получилось, что и в финале, и в полуфинале можно было болеть за любого из спортсменов. Играли ведь с Джоковичем», — сказал он. Тарпищев отметил, что на турнире в столице Сербии российские спортсмены чувствовали себя как дома.

В финальном матче турнира Рублев обыграл первую ракетку мира в трех сетах. Встреча продолжалась 2 часа 29 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:7 (4:7), 6:0. Эта победа стала 11-й для россиянина на турнирах ATP.

Дарья Коршунова
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