Тарпищев оценил победу Рублева на турнире ATP в Белграде

Тарпищев заявил, что победивший на турнире ATP Рублев чувствовал себя как дома в Белграде

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил победу россиянина Андрея Рублева на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Белграде. Его слова приводит РИА Новости.

«Так получилось, что и в финале, и в полуфинале можно было болеть за любого из спортсменов. Играли ведь с Джоковичем», — заявил он. Глава ФТР рассказал, что на турнире в столице Сербии российские спортсмены чувствовали себя как дома.

В финальном матче турнира Рублев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Встреча продолжалась 2 часа 27 минут и завершилась в трех сетах со счетом 6:2, 6:7 (4:7), 6:0. Эта победа стала 11-й для россиянина на турнирах ATP.

Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP. Лучшим результатом для россиянина была пятая строчка рейтинга в сентябре 2021 года. На Олимпийских играх-2020 в Токио Андрея Рублев стал чемпионом в миксте вместе с Анастасией Павлюченковой.

Джокович продолжает лидировать в рейтинге ATP. 28 февраля статус первой ракетки мира получил Даниил Медведев. Однако спустя неделю, 4 апреля, россиянин вновь уступил первую строку рейтинга сербу.