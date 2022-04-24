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Британские министры столкнулись с обвинениями в сексуальных домогательствах

Против пятерых британских министров были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Против трех британских министров кабмина и двух министров теневого кабинета были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах по итогам проверки, проводимой Независимой комиссией по рассмотрению жалоб и претензий (ICGS). Об этом сообщает The Sunday Times.

Помимо них, с обвинениями также столкнулся 51 депутат британского парламента. 70 жалоб, направленных против политиков, включают в себя неприемлемые комментарии сексуального характера, сексуальные домогательства и даже дачу взятки в обмен на сексуальные услуги. Имена фигурантов списка не раскрываются.

ICGS была создана для рассмотрения случаев, которые стали известны после возникновения движения MeToo и нескольких громких скандалов.

В ноябре 2018 года свой пост покинул министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, которого заподозрили в сексуальных домогательствах. Через несколько дней от работы в британском парламенте из-за аналогичных подозрений отстранили депутата от Лейбористской партии Келвина Хопкинса. 27-летняя Ава Этемадзаде (Ava Etemadzadeh) рассказала, что 76-летний политик отправлял ей на телефон «непристойные сообщения».

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Виктория Кондратьева
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