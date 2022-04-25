Названы районы Еревана с самым дорогим жильем

Районами Еревана с самым дорогим жильем оказались Кентроне, Арабкир и Канакер-Зейтун

Весной 2022 года жилье в столице Армении Ереване сильно подорожало из-за наплыва граждан России, Украины и Белоруссии. Самыми недоступными по цене оказались квартиры в районе Кентроне, выяснил сервис по покупке и аренде недвижимости за рубежом Prian.ru.

По оценкам специалистов, в Ереване стоимость жилья значительно выше, чем в других частях страны. Цены на квартиры сильно зависят от локации — в центре они в три-четыре раза выше, чем на окраинах. За последний год недвижимость подорожала во всех районах — на 9,2 процента в среднем по городу.

Эксперты по недвижимости сообщают, что самое дорогое жилье в столице продается в центральном районе Кентроне, где квадратный метр в среднем стоит 672 тысячи драм (около 106,8 тысячи рублей). За год цены на жилье здесь увеличились на 10,2 процента. Второй по дороговизне район — Арабкир, где средняя стоимость квадратного метра оценивается в 475 тысяч драм (более 75,4 тысячи рублей), а динамика по сравнению с прошлым годом — плюс 8,4 процента.

Замыкает тройку лидеров Канакер-Зейтун с 350 тысячами драм за «квадрат» (около 55,6 тысячи рублей). За год цены на недвижимость здесь выросли на 10,8 процента. Самым дешевым районом для покупки квартиры назван район Нубарашен на окраине города. Средняя стоимость квадратного метра там — 189 тысяч драм (около 30 тысяч рублей).

Эксперты считают, что на изменение цен влияет рост экономики страны, подорожание строительных материалов, а также высокий спрос на недвижимость под сдачу в аренду из-за увеличения числа туристов и населения города. Другими возможными факторами является постепенное снижение ставок по ипотеке с 18 процентов в 2009 году до 10,5 процента в настоящее время, а также наличие государственной программы с возвратом подоходного налога покупателям новостроек в ипотеку.

В последние годы иностранцы мало покупали объекты в Армении, но, по прогнозам экспертов, весной 2022 года ситуация может измениться, так как вместе с покупкой квартиры гражданин другого государства может не только стать собственником жилья, но и получить вид на жительство, если будет сдавать жилье квартирантам. Однако риелторы не сумели предсказать, как долго продержится ажиотаж на покупку недвижимости в Ереване.

Ранее в апреле аналитики портала Spain-Real.Estate рассказали, что в начале 2022 года россияне массово заинтересовались полулегальным переездом в Испанию. Спрос на получение вида на жительство по оседлости в европейской стране вырос на 54,05 процента.