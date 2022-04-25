В Госдуму внесли обобщающий нормы об иноагентах законопроект

Депутат Пискарев сообщил о внесении в ГД обобщающего нормы об иноагентах законопроекта

Законопроект, обобщающий нормы законов об иноагентах, внесли в Госдуму. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале комиссии по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России со ссылкой на председателя комиссии Василия Пискарева.

«Законопроект "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" внесен в Государственную Думу», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в случае принятия законопроекта лица, имеющие статус иностранного агента, перестанут маркировать посты в соцсетях, которые не связаны с осуществлением деятельности иноагента.

25 апреля также сообщалось, что в России станут выдавать журналистам и некоммерческим организациям статус «иностранного агента» даже в том случае, если они не получали иностранного финансирования.

Новый законопроект предлагает создать единый реестр иностранных агентов вместо четырех действующих, включающих НКО, СМИ, общественные объединения без юрлица и физлиц. Кроме того, иноагентам предлагается запретить преподавательскую, просветительскую, а также воспитательную работу с детьми.