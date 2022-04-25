В Госдуме предложили изменить правила маркировки иноагентов

Бутина заявила, что иноагенты перестанут маркировать не связанные с их деятельностью посты

В Госдуму внесут законопроект, в случае принятия которого лица, имеющие статус иностранного агента, перестанут маркировать посты в соцсетях, которые не связаны с осуществлением деятельности иноагента. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России со ссылкой на члена комитета по международным делам Марию Бутину.

«Законопроект, который сейчас готовится к внесению в Госдуму, предусматривает необходимость маркировки в обязательном порядке лишь тех материалов иноагента, которые он производит и (или) распространяет в связи с осуществлением деятельности иноагента», — объяснила депутат.

По словам Бутиной, новые правила маркировки касаются распространения материалов в СМИ и интернете. «Что же касается каких-либо личных публикаций и материалов, не связанных с деятельностью в качестве иноагента, законопроектом предлагается их обязательную маркировку отменить», — заявила она.

Ранее 25 апреля сообщалось, что в России станут выдавать журналистам и некоммерческим организациям статус «иностранного агента» даже в том случае, если они не получали иностранного финансирования.

До этого стало известно, что новый законопроект предлагает создать единый реестр иностранных агентов вместо четырех действующих, включающих НКО, СМИ, общественные объединения без юрлица и физлиц. Кроме того, иноагентам предлагается запретить преподавательскую, просветительскую, а также воспитательную работу с детьми.