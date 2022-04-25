Движение «Мы вместе» с военными и Росгвардией доставили лекарства Чаплинку

Жителям поселка в Херсонской области привезли медикаменты

На обращения жителей Чаплинки Херсонской области о нехватке медикаментов оперативно отреагировали в «Народном фронте» и штабе #МыВместе. Организацией доставки необходимых медикаментов жителям поселка Херсонской области занялся депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия», член центрального штаба «Народного фронта» Игорь Кастюкевич. При содействии Росгвардии и российских военных и ее доставили в населенный пункт и раздали людям.

«Мы сформировали общую потребность из тех препаратов, которые наиболее часто указывали жители в обращениях: обезболивающие, жаропонижающие, противовоспалительные, противовирусные. А также частично удалось собрать наборы из лекарств по индивидуальным заявкам и просьбам, там где речь шла о препаратах для людей после инфарктов или инсультов, тяжелобольных пенсионерах», — рассказал замруководителя фракции «Единая Россия» Игорь Кастюкевич.

Ранее добровольцы #МыВместе совместно с Росгвардией и военными обеспечили Херсонскую детскую областную больницу запасом медикаментов, а также отвезли лекарства в Новую Каховку. Поставку лекарств осуществили по линии партии «Единая Россия». В рамках гуманитарной миссии #МыВместе и «Единая Россия» жителям Херсонской области передали более 85 тонн гуманитарной помощи: продуктовые наборы, детское питание, медикаменты.