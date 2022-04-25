Российского адвоката потребовали лишить статуса за покупку вещдока

Адвоката могут лишить статуса после обращения защитников экс-участницы списка Forbes

Адвоката Вадима Багатурию могут лишить статуса после обращения защитников находящейся в СИЗО экс-участницы списка Forbes и бывшей владелицы «Русского продукта» и банка БКФ Ольги Миримской. Об этом сообщает «Интерфакс».

В Адвокатской палате Московской области уточнили, что рассмотрение вопроса о наличии дисциплинарного проступка состоится 28 апреля.

Адвокаты Александр Чернов, Юлия Журавлева и Ирина Чиркова обвинили коллегу, представляющего интересы бывшего сожителя Миримской Николая Смирнова, в покупке автомобиля Mitsubishi Outlander, который стал вещдоком по делу о взятке. По словам Чернова, федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» запрещает негласное сотрудничество адвоката с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность.

«Считаем такое поведение со стороны адвоката недопустимым и неэтичным», — написали защитники в жалобе.

Ольгу Миримскую задержали в декабре 2021 года. По данным следствия, в 2015-2018 годах следователь Носов проводил ряд действий по уголовному делу, которые были незаконны и выходили за пределы его должностных полномочий. В этом деле Миримская выступала потерпевшей, а сам следователь Носов действовал в ее интересах.

Результатом этого стало уголовное преследование пятерых невиновных, которое было прекращено в июле 2020 года по реабилитирующим обстоятельствам. В качестве вознаграждения от Миримской Носов через посредников получил в конце 2016 года два автомобиля. Одну машину — Mitsubishi Outlander 2016 года выпуска — получил отец следователя. Другая машина — Honda CR-V 2013 года выпуска — в тот же период времени была оформлена на его супругу. В начале 2021 года Носову пришлось продать Mitsubishi Outlander, поскольку в СМИ упоминалось, что авто было получено в качестве взятки. На время следствия Миримскую арестовали.

Вадим Багатурия раньше работал следователем Перовской районной прокуратуры Москвы. В декабре 2007 года его обвинили в вымогательстве взятки в размере 250 тысяч долларов у адвоката Людмилы Терещенко.