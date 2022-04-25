Российский фондовый рынок закрылся снижением

Индекс Мосбиржи снизился более чем на 2 процента на торгах 25 апреля

Российский фондовый рынок по итогам торгов 25 апреля закрылся разнонаправленно: индекс Мосбиржи снизился более чем на 2 процента, при этом РТС вырос на 1,38 процента, свидетельствуют данные площадки.

Индекс голубых фишек снизился на 1,87 процента. В лидерах роста — бумаги «Магнита», «Лукойла», «Норникеля», падает цена акций «Яндекса», «Полиметала», «Полюса».

Рубль к основным валютам укрепляется: стоимость доллара составляет 73,13 рубля (минус больше 2 рублей), евро — 77,16 (теряет почти 3 рубля).

Стоимость нефти Brent резко падает, теряя более 7 процентов к закрытию предыдущего дня и находясь вокруг отметки в 100 долларов за баррель.