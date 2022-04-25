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Спорт

Госпитализированного после шоу Плющенко фигуриста выписали из больницы

Госпитализированный после шоу Плющенко фигурист Семененко сообщил о выписке из больницы

Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ

Российского фигуриста Евгения Семененко, получившего травму на шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге, выписали из больницы. Об этом он сообщил в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

«Я дома», — подписал фигурист фотографию, на которой показал подарки от болельщиков. Он также поблагодарил всех за поддержку.

Ранее подробности состояния госпитализированного фигуриста раскрыла его тренер Татьяна Мишина. «Конечно, придется после выписки воздержаться от всех нагрузок. Самое главное, что прошли головные боли», — заявила она. Мишина уточнила, что Семененко после возвращения из больницы придется провести еще около двух недель без тренировок.

Семененко госпитализировали после падения во время проката на шоу Плющенко 16 апреля. Фигурист ударился головой об лед и покинул площадку на носилках. У него диагностировали сотрясение мозга.

Евгений Семененко — участник Олимпийских игр 2022 года в Пекине. В личном турнире мужчин-одиночников он показал восьмой результат. В активе спортсмена также есть золото командного чемпионата мира-2021.

Дарья Коршунова
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