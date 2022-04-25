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Спорт

Названы сроки выписки госпитализированного после шоу Плющенко фигуриста

Тренер фигуриста Семененко заявила, что спортсмена в ближайшее время выпишут из больницы
Евгений Семененко

Евгений Семененко . Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Российский фигурист Евгений Семененко в ближайшее время будет выписан из больницы. Сроки возвращения спортсмена из лечебного учреждения РИА Новости назвала тренер россиянина Татьяна Мишина.

«Его состояние намного лучше, врачи готовы его выписать. Конечно, придется после выписки воздержаться от всех нагрузок. Самое главное, что прошли головные боли», — заявила Мишина. Тренер уточнила, что Семененко после возвращения из больницы придется провести еще около двух недель без тренировок.

Семененко госпитализировали после падения во время выступления на шоу Евгения Плющенко 16 апреля. Фигурист ударился головой об лед, пытался возобновить прокат, но упал на сидящих зрителей. Семененко покинул лед на носилках. У него диагностировали сотрясение мозга.

Семененко — участник Олимпийских игр 2022 года в Пекине. В личном турнире в одиночном катании он занял восьмое место. В активе спортсмена золото командного чемпионата мира.

Алексей Гусев
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