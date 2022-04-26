Россия захотела избежать вмешательства в конфликт в Приднестровье

МИД России заявил о желании избежать вмешательства в конфликт в Приднестровье

В МИД России оценили возможность вмешательства Москвы в конфликт в Приднестровье. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Россия хотела бы избежать подобного сценария. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщает РИА Новости.

Ранее миссия ОБСЕ в Молдавии осудила попытки дестабилизировать ситуацию в Приднестровье, а также призвала Кишинев и Тирасполь воздержаться от взаимных обвинений до подробного расследования взрывов.

За последние два дня на территории Приднестровья произошло несколько взрывов. 25 апреля, неизвестные обстреляли из гранатометов здание Министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе. Вскоре после этого произошли взрывы рядом с воинской частью в Парканах.

На следующий день были подорваны транслировавшие российское радио вышки связи в поселке Маяк.