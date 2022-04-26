Во Франции продадут виллу звезды индустрии красоты

Особняк Эсте Лаудер в Каннах выставили на продажу за 9,2 миллиона долларов

На юге Франции на продажу выставили виллу, которая принадлежала знаменитой американской предпринимательнице, основательнице одноименной корпорации Эсте Лаудер. Об этом сообщает New York Post.

Вилла находится в Каннах в квартале La Californie — одном из самых престижных в городе. Предпринимательница отдыхала в особняке летом и называла его своим любимым домом. Однако неизвестно, как долго она в нем жила. Нынешний владелец дома переехал в него семь лет назад, за это время он полностью отремонтировал виллу. За обновленный особняк собственник попросил 9,25 миллиона долларов (около 691,4 миллиона рублей).

Особняк во французском стиле был построен в 1920-х годах. С внешней стороны он украшен ставнями голубого цвета, к входной двери ведет лестница с узорчатыми железными перилами. Из окон открывается вид на Средиземное море, Каннский залив и горный массив Эстерель.

Внутри дома площадью 400 квадратных метров есть шесть спален и столько же ванных комнат. Еще три комнаты предназначены для приема гостей и развлечений. Полы в особняке выполнены из мрамора, внутри также есть бассейн, несколько террас и кухня.

По словам риелторов, внушительные размеры особняка не отменяют того факта, что он может быть уютным. «Несмотря на свое великолепие, его обслуживание будет обходиться недорого, что является редкостью для таких домов. Здесь нет акров земли с большими деревьями или большими газонами, за которыми вам постоянно нужно ухаживать», — рассказал один из агентов.

В 2021 году стало известно, что особняк, некогда принадлежавший дизайнерам Доменико Дольче и Стефано Габбане, выставили на продажу. За трехэтажную виллу на Лазурном берегу новые хозяева просили 17 миллионов евро.