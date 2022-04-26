Пловец Рылов прокомментировал отстранение от соревнований

Пловец Рылов назвал неправильным отстранение из-за посещения концерта-митинга в «Лужниках»

Российский пловец Евгений Рылов прокомментировал в эфире телеканала «Россия 24» отстранение от соревнований на девять месяцев.

Спортсмен посчитал неправильным решение о его дисквалификации из-за посещения концерта-митинга в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя, который состоялся на московском стадионе «Лужники» 18 марта. «Меня пригласили просто на концерт, посвященный Крыму. Я пошел, вышел. Все. Людям это не понравилось», — объяснил он. Пловец отметил, что не многое потерял из-за отстранения, так как до конца года нет международных соревнований.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее пагубной линией на политизацию спорта. «Мы считаем, что это абсолютно противоречит идее спорта», — сказал он.

22 апреля Международная федерация плавания (FINA) объявила, что Рылов не сможет принимать участие в соревнованиях в течение девяти месяцев. Решение вступило в силу 20 апреля. Также FINA запретила российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях под своей эгидой до конца 2022 года.