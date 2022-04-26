Названо условие быстрого восстановления российской экономики

Экономист Кульбака заявил, что экономика России быстро восстановится при снятии санкций

Быстрое восстановление российской экономики зависит от снятия ограничительных мер западных стран, которые были введены после начала спецоперации на Украине. Без этого условия на реабилитацию уйдет не меньше десятилетия, считает кандидат экономических наук Николай Кульбака. Свое предположение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Все зависит от санкций

Прогнозы аналитиков о сроках восстановления экономики России в большинстве случаев сходятся, рассказал экономист. Однако их можно будет назвать верными или ошибочными спустя время, считает он.

«На таких больших интервалах прогнозы всегда являются очень расплывчатыми. Но в целом, исходя из того, что публикуют аналитики, этот прогноз похож на вполне реальный. Российская экономика будет восстанавливаться очень долго», — считает Николай Кульбака.

Восстановление сможет идти только в том случае, если Россия начнет открываться миру и будет сотрудничать со всеми остальными экономиками. Если этого не произойдет, то и восстановления не будет. Ни одна экономика мира не в состоянии добиться роста в одиночку, закрывшись от всего мира. Таких примеров в истории не существует Николай Кульбака кандидат экономических наук

Разные сценарии

При сохранении санкций на текущем уровне Россию ждет продолжительная стагнация, считает специалист.

«Проблема заключается в том, что российская экономика не в состоянии добиться серьезного роста без зарубежных технологий и инвестиций, впрочем, как и любая другая экономика мира», — сказал он.

Рост российской экономики не начнется до тех пор, пока не будут отменены санкции Николай Кульбака кандидат экономических наук

При негативном сценарии Россия будет находиться на уровне конца 80-х — начала 90-х годов, предположил специалист.

«Экономика будет потихонечку существовать, что-то будет замещаться, но большая часть замещаться не будет. Что-то будут таскать дорого и не совсем легально. Проблема заключается в том, что наиболее успешные отрасли российской экономики сейчас — это те, которые смогли встроиться в мировые цепочки добавленной стоимости, и они будут страдать больше всего. Мы сейчас фактически будем лишаться наиболее продвинутых и технологичных отраслей, потому что все они без исключения связаны с мировой экономикой», — считает экономист.

Аналитики S&P Global Market Intelligence пришли к выводу, что в 2022 году ВВП России сократится на 11,1%, а положительную динамику показатель продемонстрирует только в 2024 году. Николай Кульбака связывает это с ослаблением санкционных ограничений.

«В 2024 году прогнозируют начало восстановления экономики, потому что в это время можно будет добиться снятия каких-то санкций», — сказал он. При позитивном развитии событий на реабилитацию уйдет не менее пяти лет, отметил он.

По прогнозу S&P Global Market Intelligence, рост российской экономики начнется не раньше 2026 года, когда ВВП страны увеличится на 1,9 процента.

Инфляция в стране в 2022 году достигнет 17,8 процента, в 2023 году — 10 процентов, в 2024 году — 7,5 процента, а к 2026 году она сократится до 4,6 процента, считают аналитики.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина исключила дефолт в России. По ее словам, в стране имеются все необходимые финансовые ресурсы. Она также предупреждала, что уже во втором или третьем квартале 2022 года экономика войдет в период активной структурной трансформации.