России предсказали снижение доли в мировой экономике

МВФ предсказал потерю Россией места в топ-6 экономик мира

Индонезия в 2024 году опередит Россию по доле в мировой экономике. Об этом пишет РБК со ссылкой на прогноз Международного валютного фонда (МВФ).

Согласно прогнозу фонда, в 2024 году доля российского ВВП в общемировом ВВП опустится до 2,52 процента, а Индонезия в глобальном ВВП вырастет до 2,61 процента. Тем самым, предсказывают эксперты фонда, Россия потеряет место в топ-6 экономик мира и опустится на седьмую строчку.

Первые строчки в рейтинге экономик мира сейчас занимают Китай, США, Индия, Япония и Германия. По итогам 2021 года Россия находилась на шестой строчке, Индонезия — на седьмой.

21 апреля страны «Большой семерки» (G7) распространили заявление, в котором указали, что при разработке санкций против РФ из-за ситуации вокруг Украины были учтены многие моменты и приложены все усилия для того, чтобы ущерб от введенных ограничений оказался минимальным для мировой экономики.

Ранее министр финансов Индонезии Мульяни Индравати заявила, что ряд участников министерской встречи G20 выразили обеспокоенность в связи с последствиями санкций в отношении России для мировой экономики. Она подчеркнула, что, по мнению участников встречи, события на Украине и связанные с ними действия некоторых стран будут препятствовать процессу восстановления мировой экономики.

