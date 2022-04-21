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В G7 рассказали об ущербе мировой экономике от санкций против России

Страны G7: санкции против РФ разрабатывались с учетом минимизации ущерба мировой экономике

Фото: Pixabay

Страны «Большой семерки» (G7) рассказали, что при разработке санкций против РФ из-за ситуации вокруг Украины были учтены многие моменты и приложены все усилия для того, чтобы ущерб от введенных ограничений оказался минимальным для мировой экономики, передает ТАСС.

«Мы разработали наши санкции так, чтобы они имели целенаправленный характер, с целью минимизации вреда третьим странам и мировой экономике», — сказано в заявлении.

Отмечается, что в число антироссийских ограничений не вошли ключевая сельскохозяйственная продукция, а также гуманитарные предметы первой необходимости. По словам руководителей финансовых ведомств и центробанков стран G7, благодаря этому был обеспечен доступ к продовольствию, медикаментам и медицинском оборудованию.

Ранее министр финансов Индонезии Мульяни Индравати заявила, что ряд участников министерской встречи G20 выразили обеспокоенность в связи с последствиями санкций в отношении России для мировой экономики. Она подчеркнула, что, по мнению участников встречи, события на Украине и связанные с ними действия некоторых стран будут препятствовать процессу восстановления мировой экономики.

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Марина Совина
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