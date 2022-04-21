Страны G20 выразили обеспокоенность из-за последствий санкций против России

Министр финансов Индонезии заявила, что страны G20 обеспокоились из-за санкций против РФ

Министр финансов Индонезии Мульяни Индравати заявила, что ряд участников министерской встречи G20 выразили обеспокоенность в связи с последствиями санкций в отношении России для мировой экономики. Ее слова приводит РИА Новости.

«Некоторые из членов выразили озабоченности по поводу экономических последствий этих санкций», — сказала она.

Минстр добавила, что, по мнению участников встречи, события на Украине и связанные с ними действия некоторых стран будут препятствовать процессу восстановления мировой экономики. Это, считает она, в особенности затронет всемирную продовольственную безопасность и глобальные цены на энергоносители.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен и председатель Центробанка ЕС Кристин Лагард покинули зал во время выступления главы Минфина РФ Антона Силуанова на встрече «Большой двадцатки» (G20) в Вашингтоне. Помимо Йеллен и Лагард, заседание организации покинули председатель Федрезерва США Джером Пауэлл, вице-премьер Канады Христя Фриланд и представители Украины.

19 апреля Евросоюз и США пообещали усилить санкции против России. Страны Запада ввели ограничения в ответ на специальную операцию, которую Россия проводит на Украине.