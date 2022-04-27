Владельцы кинотеатров осудили неофициальные показы иностранных лент

Совет ассоциации владельцев кинотеатров осудил незаконный показ иностранных лент

Совет ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) осудил незаконный показ иностранных лент в России. Об этом говорится на сайте организации.

«Мы создавали и всегда вели свою предпринимательскую деятельность в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, поэтому любая деятельность, попадающая под определение "нарушение закона", не может быть поддержана АВК. Мы с озабоченностью относимся к фактам незаконного публичного показа фильмов, на которые отсутствуют права на демонстрацию в кинотеатрах», — отмечается в заявлении.

В ассоциации пояснили, что кинотеатры пошли на такой шаг из-за тяжелого положения в отрасли и отсутствия действенной реакции со стороны государства, однако добавили, что подобное поведение «выводит российский бизнес кинотеатров из правового поля и возвращает в темные времена нелегального бизнеса 90-х годов».

Ранее стало известно, что в российских кинотеатрах начали проводить неофициальные показы иностранных лент, чей прокат в стране был отменен. Сеансы с зарубежными премьерами были организованы в залах Москвы, Екатеринбурга, Иваново, Читы, Пензы, Якутска и Махачкалы. В частности, в московском пространстве WIP состоялся показ фильма «Бэтмен» Мэтта Ривза.

В начале марта из-за спецоперации на Украине зарубежные студии начали отказываться от проката своих фильмов в России. В список компаний, приостановивших поставку картин в российские кинотеатры, вошли The Walt Disney Company, Sony Pictures, Universal Pictures, а Warner Bros. отменила выход фильма «Бэтмен» в кинотеатрах России за день до официальной премьеры.