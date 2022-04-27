В Суздале впервые пройдет праздник в честь Красной горки

В музее деревянного зодчества в Суздале 1 мая пройдут «Игры на Красную горку»

В государственном Владимиро-Суздальском музее-заповеднике (ВСМЗ) 1 мая впервые состоится празднование Красной горки. Об этом пишет ТАСС.

Мероприятие, которое называется «Игры на Красную горку» совместит народные традиции и театрализованные обряды, например, катание яиц, закликание весны и хороводные игры. В программе также заявлены мастер-классы, ярмарка и выступление фольклорных коллективов со всей Владимирской области. Праздник пройдет на территории музея деревянного зодчества.

«Рассчитываем также, что кто-то из гостей праздника решится обручиться в этот день», — сообщила директор Центра культурных проектов ВСМЗ Галина Гунина.

На Руси Красная горка считалась самым популярным днем для соединения новых пар. «Игры на Красную горку» дадут начало летним мероприятиям, которые будут проходить на территории музея деревянного зодчества каждую субботу.

Ранее в марте сообщалось, что власти Суздаля занялись обновлением инфраструктуры города, строительством соцобъектов и реставрацией памятников. Так, среди подлежащих реставрации оказались не только дома и церкви, но и популярный среди туристов музей деревянного зодчества.

