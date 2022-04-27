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Россиянин объяснил убийство друга его просьбой

В Красноярском крае россиянин убил 62-летнего мужчину и объяснил это просьбой жертвы

Фото: Алексей Бычков / Globallookpress.com

В Красноярском крае за убийство друга задержан 40-летний житель Железногорска. Об этом в среду, 27 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 17 апреля обвиняемый во время совместного распития алкоголя нанес несколько ножевых ранений хозяину дома, у которого проживал. Позже он объяснил следователям случившееся просьбой самой жертвы. 62-летний мужчина болел и испытывал затруднения в самообслуживании. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается, следователи выясняют обстоятельства произошедшего. На время следствия обвиняемый отправлен в СИЗО.

25 апреля сообщалось, что в Воронежской области 61-летнего пациента медицинского учреждения задержали по подозрению в убийстве 45-летнего соседа по палате во время ссоры.

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Владимир Седов
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