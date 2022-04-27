На Овечкина упал его портрет во время церемонии чествования в НХЛ

На форварда «Вашингтона» Овечкина упал его портрет во время церемонии чествования в НХЛ

На форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина упал его портрет во время церемонии чествования в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает РИА Новости.

На картине Овечкин изображен на фоне других легендарных игроков — Фила Эспозито, Марселя Дионна, Бретта Халла и Яромира Ягра, которых он обошел по количеству шайб за карьеру в лиге. Портрет стоял на мольберте за хоккеистом, но упал во время перечисления его достижений, что вызвало смех у игрока.

О проведении церемонии чествования Овечкина стало известно 26 апреля. Мероприятие прошло перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс», который хоккеист пропустил из-за травмы. Церемония приурочена к попаданию 36-летнего россиянина на третью строчку в списке лучших снайперов в истории лиги.

Лучшим снайпером НХЛ является канадец Уэйн Гретцки. На его счету 894 заброшенные шайбы. У расположившегося на втором месте Горди Хоу 801 гол. Овечкин с 780 шайбами занимает третью строку и является лучшим европейским снайпером в истории лиги.

Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.