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В России появится рейтинг добросовестных налогоплательщиков

Путин поручил рассмотреть вопрос о формировании рейтинга добросовестных налогоплательщиков

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В России может появиться рейтинг добросовестных налогоплательщиков, этого не исключает президент страны Владимир Путин. В перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, правительству предлагается рассмотреть этот вопрос.

«Рассмотреть вопрос о формировании рейтинга добросовестных налогоплательщиков с учетом уровня налоговой нагрузки в целях предоставления лидерам этого рейтинга налоговых преференций», — говорится в документе. Кроме того, Путин также поручил оптимизировать виды и формы отчетности, которую хозяйствующие субъекты предоставляют в различные органы. Доклад по этой теме должен быть представлен до 1 июня, далее — один раз в полгода.

Также к началу лета должны быть подготовлены поправки об отмене уголовной ответственности по налоговым преступлениям. Речь идет о постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела по преступлениям, связанным с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей, при условии уплаты в полном объеме недоимки, пеней и штрафов. В законопроекте надо предусмотреть сокращение сроков давности привлечения к уголовной ответственности по квалифицированным составам указанных преступлений.

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Платон Щукин
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