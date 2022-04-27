Оценены потери Польши и Болгарии от прекращения поставок газа из России

Аналитик Демидов предрек катастрофу в Болгарии после прекращения поставок газа из России

В среднем объем поставок российского газа в Польшу и Болгарию составлял девять и три миллиарда кубометров в год соответственно, заявил международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Потери стран он оценил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее «Газпром» полностью остановил поставки газа по действующим контрактам в Болгарию и Польшу. Поводом для прекращения прокачки стал отказ указанных стран платить в рублях.

Зависимость стран

По словам аналитика, Болгария практически на 100 процентов зависела от российского газа, и остановка поставок очень сильно повлияет на экономическую ситуацию в стране. В ближайшее время будут находиться консенсусы и варианты того, как можно избежать катастрофы в стране, убежден он.

«В Польше намного проще: если не ошибаюсь, менее 20 процентов газа, поступающего в Польшу, было российским. Кроме того, я видел в немецких источниках, что Польша уже в несколько раз увеличила закачку из немецких трубопроводов, то есть увеличила реверс. В принципе, Польша уже нашла какое-то временное решение. Я уверен, что в ближайшее время, кроме заявления о том, что Польша подает в суд на «Газпром», там будут искать какие-то другие пути решения», — отметил Демидов.

Если «Газпром» не разрешит реверсы из других стран, Польша и Болгария вслед за Австрией начнут платить России за газ в рублях, предположил аналитик.

Изменение системы расчетов

23 марта президент России Владимир Путин объявил о решении перевести на рубли оплату газа, поставляемого Россией в недружественные страны. Теперь иностранные покупатели должны открыть счета в «Газпромбанке», в том числе рублевые. Оплата станет поступать в зарубежной валюте, как было прописано в контрактах, а банк будет сам менять ее на рубли на Мосбирже.

Спустя некоторое время Еврокомиссия (ЕК) направила странам — членам Евросоюза письмо, в котором оценивается новая система оплаты за российский газ в рублях. В ЕК пока что не могут точно сказать, как можно будет расплачиваться за газ рублями, не нарушая при этом введенных против Москвы санкций.

25 апреля директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар заявил, что две страны уже начали платить за российский газ в рублях. Перешли на расчеты в нацвалюте с РФ Азербайджан и Армения. После того, как «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу и Болгария, приняла условия оплаты российского газа в рублях и Австрия.