Парикмахеры дали советы по правильной укладке натуральных волос

Popsugar: парикмахеры посоветовали выпрямлять натуральные волосы утюжком или феном

Парикмахеры дали несколько советов по правильной укладке натуральных волос. Соответствующий материал появился на сайте издания Popsugar.

По словам специалистов, натуральные волосы следует вытягивать утюжком или феном. Как отмечают эксперты, укладки в виде кудрей и локонов, которые выполняются стайлерами и плойкой, могут привести к повреждению внутренней структуры волос. Выпрямление, напротив, обеспечивает гладкую текстуру и основу для создания конских хвостов, косичек и высоких пучков.

По мнению парикмахера Ли Харджес, во время укладки в салоне красоты необходимо интересоваться у мастера, использует ли он в работе термозащитные средства. «Убедитесь, что он использует правильные инструменты с разными режимами нагрева и продукты для вашего типа локонов. Для волнистой текстуры больше подойдут средства на водной основе, а для вьющихся волос — масла и несмываемые кремы», — рассказал эксперт. Он также отметил, что цель укладки натуральных волос состоит в том, чтобы свести к минимуму тепловое повреждение.

В беседе с изданием Харджес также рассказал о том, как правильно и безопасно вытянуть волосы утюжком в домашних условиях. В первую очередь, необходимо разгладить поверхность прядей с помощью несмываемого крема. Затем разделить волосы на шесть частей, обработать их термозащитным средством, просушить феном или выпрямить утюжком. «Начните с кончиков и двигайтесь к корням. Убедитесь, что вы не оставляете фен в одном и том же положении слишком долго, чтобы не обжечь кожу головы и не высушить волосы», — предупредил Харджес.

В заключение парикмахер Лаура Джонс объяснила, как сохранить укладку надолго. «Когда принимаете душ, всегда надевайте на голову шапочку. Это обязательное условие, чтобы ваши волосы не вернулись к своей естественной структуре», — порекомендовала эксперт.

В марте блогерша Моника перечислила распространенные ошибки при уходе за волосами. В первую очередь пользовательница сети посоветовала отказаться от воздействия высоких температур. По ее словам, вред структуре волос наносят утюжок, фен и плойка.